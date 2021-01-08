Подержанные смартфоны стали намного популярнее за 2020 год

Объём мирового рынка подержанных смартфонов по итогам 2020 года достигнет 225,4 млн единиц. Как считают эксперты IDC, которые собирали статистику, рост "телефонной вторички" продолжится.

В статистику вошли и официально восстановленные устройства, и продающиеся без предпродажной подготовки.

По сравнению с 2019 годом рынок подержанных смартфонов вырос более чем на 9%. При этом рынок новых аппаратов в 2020 году сократился на 6,4%.



Катализатором роста вторичного рынка смартфонов по-прежнему остаются развитые страны, где можно сдать старый смартфон в счёт покупки нового. Ею пользуются при приобретении дорогих флагманских моделей, чтобы максимально снизить их стоимость (трейд-ин).

В результате, согласно прогнозу IDC, суммарная выручка от продаж смартфонов во всем мире снизится по итогам 2020 г. до $422,4 млрд, что на 7,9% меньше чем в 2019-м.

По данным «Рамблера», в апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса продажи смартфонов в России упали на 42% в штуках и на 50% в денежном выражении (по сравнению с мартом).