Коммунисты предлагают амнистию кредитов до 3 млн рублей

Госдуме предложили провести амнистию кредитов. С таким предложением выступил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, передает РИА Новости.
Представитель партии полагает, что сложная ситуация в РФ затянулась и гражданам нужна помощь.
Соответствующее предложение уже направлено в нижнюю палату парламента. Предлагается амнистировать кредиты до 3 млн руб.
Напомним, что сумма, которую задолжали россияне с ограничением на выезд из страны, составила 1,6 трлн руб.
Летом Госдума приняла законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги после пандемии.