Коммунисты предлагают амнистию кредитов до 3 млн рублей

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

С 1 января в России вступает в силу закон о налогообложении по вкладам от 1 млн рублей

Смольный разрешил чиновникам не сообщать о сбережениях в криптовалюте

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

Летом Госдума приняла законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги после пандемии.

Напомним, что сумма, которую задолжали россияне с ограничением на выезд из страны, составила 1,6 трлн руб.

Соответствующее предложение уже направлено в нижнюю палату парламента. Предлагается амнистировать кредиты до 3 млн руб.

Представитель партии полагает, что сложная ситуация в РФ затянулась и гражданам нужна помощь.

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