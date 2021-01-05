Инспекторы раскрыли десятки незаконных фирм, торгующих продуктами

За 2020 года Управление Россельхознадзора по нашему региону обнаружило 70 предприятий-фантомов, делающих вид, что занимаются реализацией продукции.

По данным пресс-службы ведомства, с помощью таких фантомов недобросовестные поставщики мяса, рыбы и молочки стараются легализовать незаконно произведенные продукты и получить на них ветеринарные сертификаты.

За прошлый год к ответственности привлекли 29 ветеринарных врачей за выдачу фальшивых сертификатов.

Нарушителям выписали штрафов на 275 тыс. руб.