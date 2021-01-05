В Выборг пустили дополнительные "Ласточки"

Две дополнительные «Ласточки» запустили на маршрут между Петербургом и Выборгом. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

До 10 января электричка № 7919 будет отправляться с Финляндского вокзала в 15:30, а № 7920 - из Выборга в 18:26.

Всего на маршруте "Петербург-Выборг" работают 11 "Ласточек".

"ПД" отмечает, что Выборг стал очень популярным городом для туристов в эти новогодние праздники.

К середине зимы железнодорожники решили пустить спецмаршруты для лыжников. С 17 января с Московского и Финляндского вокзалов будут ездить бесплатные электрички.