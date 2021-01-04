Каждая шестая компания Петербурга планирует сокращать штат, каждая пятая - увеличивать

Чуть больше половины крупных компаний Петербурга и Москвы оценивают свое будущее положение в 2021 году как стабильное. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

При этом 9% крупных, 15% средних и 17% малых компаний видят развитие событий в мрачном свете.

16% компаний думают о сокращении штатов, около 20% - наоборот, о расширении.

Вопрос о том, когда работников планируется перевести с удаленки в офисы, поставил многих работодателей в тупик. Четких планов на этот счет пока ни у кого нет.

При этом треть компаний не собирается менять зарплаты ни в сторону повышения, ни в сторону понижения. О сокращении зарплат думают лишь 8% фирм.

При этом аналитики hh.ru отметили, что в некоторых отраслях по-прежнему наблюдается недостаток кадров, связанный с отъездом трудовых мигрантов. Это строительство и ЖКХ, некоторые области производства.