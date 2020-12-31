В Петербурге проверили поставки 60 тыс. тонн лосося

Контроль управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям прошло около 59,5 тыс. тонн охлаждённого, морожёного и сушёного лосося. Столько рыбы проверили за весь год, сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть лосося проверялась в Большом порту Петербурга.

Более двух третей рыбы привезли из Чили. Также поставщиками были Фарерские острова и Китай.

При этом ввоз 19 тонн чилийского лосося запретили из-за нарушений в документах и возвратили отправителю.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре Россельхознадзор не пустил в РФ португальские консервы весом 4 тонны.