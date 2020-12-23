Компания Мурова проиграла конкурс на рынке эвакуации машин

В Петербурге состоялся конкурс на организацию эвакуации машин из Кировского, Адмиралтейского и Красносельского районов. Заявки подали компании «Евротраст» и «Торгсервис», сообщает Neva.today.
Комиссия отклонила заявлку "Торгсервиса", обнаружив ряд нарушений.
Одним из владельцев этой компании является 25-летний внук экс-главы ФСО Никита Муров - совладелец и гендиректор управляющей компании «Бронка Групп».
Вторая часть акций компании «Торгсервис» принадлежит Наталье Негодовой – дочери генерала ФСО в отставке Николая Негодова.
Отметим, что на данный момент эвакуационные стоянки северной столицы обслуживают шесть компаний: ООО «Исток», ООО «Нева-спорт», ЗАО «Север», ООО «ЕвроТраст», ООО «Форвард», ООО «Спецстоянка».