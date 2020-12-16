Ритейлер X5 обнулил наценку на макароны, хлеб и тушенку

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров.

Как пишет РИА Новости, с сегодняшнего дня продукты из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков.

В списке: макароны, хлеб говяжья тушенка, чай, картофель, хлопья зерновые и молоко.

Эти продукты пометят специальными ценниками.

Все расходы по доставке продуктов и аренде помещений и т.д. X5 решила взять на себя.

Компания надеется, что инициативу группы поддержат и другие ритейлеры, а также производители и поставщики

Как писал Санкт-Петербург.ру, ситуация с ростом стоимости продуктов обсуждается на высшем уровне уже несколько дней. На нее обратил внимание и президент Владимир Путин. 9 декабря он дал чиновникам неделю на то, чтобы принять меры для остановки роста цен на продукты.