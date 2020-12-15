На Красносельско-Калининскую линию метрополитена выделили еще 100 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств на строительство метрополитена. Документ опубликован на сайте Смольного.

В частности, строящаяся Красносельско-Калининская линия метро, от «Казаковской» до «Обводного канала – 2», получит 100 млн руб.

В настоящее время идут работы по строительству станций «Юго-Западная» и «Путиловская», открытие которых намечено на 2023 год.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, Смольный и ВТБ подписали соглашение о передаче в собственность города 65% АО «Метрострой Северной столицы». Беглов на церемонии подписания договора заявил о начале нового этапа метростроения.