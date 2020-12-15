Бизнесмены Трабер и Дебердеев приобрели 34% акций автодилера "Аксель"

Петербургские бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев приобрели акции группы компаний «Аксель». Организация является одной из ведущих на мировом рынке.



В состав группы входят «Аксель-Сити», «Аксель-Сити Юг» и «Аксель-Моторс Север». С 11 декабря Траберу и Дебердееву принадлежит по 17% в указанных компаниях.

Петербургские бизнесмены являются совладельцами компании ООО «Приморский УПК», а также АО «ЛОЭСК». Сейчас мажоритарным акционером Ленинградской облстной управляющей электросетевой компании является ООО "Росток", большая часть которого принадлежит Траберу и Дебердееву.