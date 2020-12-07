Власти Петербурга помогут бизнесу введением налоговых льгот

Члены петербургского правительства одобрили изменения в законах о налогах и сборах. Новые льготные условия предложат предпринимателям города на Неве, пишет "ПД".
Льготы войдут в третий пакет мер поддержки экономики и коснутся наиболее пострадавших в период пандемии отраслей, пояснил губернатор Александр Беглов.
В частности, до 2022 года будут действовать льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы, а до 2023 года включительно продлят «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП.
В 2021 году налог на имущество организаций гостиничного бизнеса урежут до 50%.
На три года отменяется транспортный налог для водных транспортных средств, относящихся к объектам культурного наследия и используемых как музеи.
В будущем году отменяется налог на электрокары.
Из-за упразднения этих налогов бюджет Петербурга недополчит 8,44 млрд руб.