СМИ: Смольный не будет пересматривать ставку налога на имущество организаций

В Петербурге в будущем году повысят ставку налога на имущество - с 1,25% до 1,5%. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЗакСа, сообщает «Деловой Петербург».

Это произойдет, несмотря на обращение предпринимателей в правительство северной столицы с просьбой сохранить ставку на текущем уровне из-за сложной экономической ситуации.

В Смольном отмечают, что ставку необходимо повысить, так как Петербург по объему госдолга находится на втором месте в стране и городу нужно пополнять бюджет.

Бизнес-сообщество оценило ситуацию как критическую, отмечая, что вместо поддержки в период пандемии власти только увеличивают нагрузку на предпринимателей.



Представители бизнеса недовольны — вместо поддержки в условиях пандемии, в регионе повышают налоги. Предприниматели оценивают ситуацию как критическую.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на прошлой неделе бизнес обращался в Смольный из-за запрета работать в новогодние праздники. Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов постановил запретить работу общепита с 30 декабря по 3 января, а также приостановить работу музеев, выставок и театров. Также власти северной столицы призвали туристов подумать о здоровье и не посещать наш город в новогодние каникулы.