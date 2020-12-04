Бразильцы не позволили Apple продавать Iphone без зарядки

Власти бразильского штата Сан-Паулу обязали компанию Apple вернуть в коробки с iPhone 12 зарядное устройство. Решение приняло агентство по защите прав потребителей страны.

Установлено, что блок питания - это необходимый компонент. Некомплектную продажу популярных смарфонов регулятор счел противоречащим местному законодательству.

В Apple объяснили, что решили не включать блок питания в комплект, пытаясь защитить окружающую среду. Например, отметили в компании, многие пользователи могут использовать зарядки для предыдущих моделей, которые у них и так есть.

Стоимость нового iPhone в РФ начинается от 70 тыс. руб.