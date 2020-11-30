Смольный собирается вернуться к сценариям транспортной реформы

Комитет по транспорту Петербурга готовит новые изменения модели, которую планируется запустить в рамках реформы. Речь идет об разработке дополнений по использованию комплексной схемы организации обслуживания населения.

Разрабатывает документ "Институт Стройпроект". Он составит краткосрочный (до 2022) и долгосрочный планы (до 2028 года).

Пересмотр сценариев транспортной реформы связан с критикой и отсрочкой из-за пандемии. За несколько месяцев в нашем городе построили новые ЖК, появились новые проблемы, которые в прошлых сценариях учтены не были.

В новой версии документа один лот может включать 25-30 маршрутов. В этом случае перевозчик сможет проявлять большую гибкость в случае необходимости изменения маршрутов.

Сценарии затронут все виды транспорта.