Правительство решило продлить мораторий на проверки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, сообщается на сайте правительства.

Мишустин напомнил, что МСП больше всего пострадали от антикоронавирусных мер. В то же время, указал премьер, правительство намерено оказывать поддержку гражданам.

Постановление правительства о моратории на плановые проверки вступило в силу весной, в первую волну коронавируса.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе рост заболеваемости немного замедлился в конце ноября.