ТЭК уличили в уклонении от уплаты налогов

Руководство ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 820 млн руб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на документ на имя председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрея Бондарчука.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведет ГСУ СКР по северной столице.

Налоги накопились за три года - с 2015 по 2017.

К 4 декабря комитет по энергетике администрации Петербурга должен будет представить документы о различных тратах и выполнении программ.