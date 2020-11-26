Беглов отправил депутатам законопроект о приватизации ТЭК

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение ЗакСа законопроект о приватизации ГУП «ТЭК». Об этом сообщает «Форпост» со ссылкой на собеседника в ЗакСе.

Также градоначальник предложил приватизировать «Баню №72», банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и баню «Скат».



Как писал "Санкт-Петербург.ру", к 2025 году из 37 действующих в Петербурге государственных унитарных предприятий поменяются 34. Водоканал, метрополитен и АТС Смольного изменения не затронут.