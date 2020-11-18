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Депутаты сократили бюджет петербургского ОМС на 2021 год

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© Фото: pixabay.com

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Бюджет на будущий год приняли во втором чтении.

Законодательное собрание Петербурга приняло во втором чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год. В документе учли поправку губернатора Александра Беглова, которая сократила расходную и доходную части бюджета до 120,9 млрд руб. (на 1,1 млрд).

В пояснительной записке к поправке говорится, что уменьшить бюджет пришлось из-за того, что размер субвенций Петербургу из федерального центра был уменьшен на указанную сумму.

Также приняли поправку губернатора, которая предполагает рост доходов на 28,2 млрд рублей и увеличение расходов на 30,7 млрд рублей.

После рассмотрения других поправок (всего губернатор, ЕР и БФК внес около трех десятков изменений) петербургский парламент принял во втором чтении проект бюджета на 2021 год.

Инициативы оппозиции были отклонены. Как пишет 78.ru, депутаты предлагали брать дополнительные средства на лекарства, соцподдержку и благоустройство из Резервного фонда, однако против этого решительно возражали представители Смольного, ссылаясь на неопределенную ситуацию в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

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