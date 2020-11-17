Власти отказались от проектирования станции метро "Кудрово"

Власти Петербурга убрали из плана графика конкурс на проектирование продолжения ветки от станции "Улица Дыбенко" до Кудрово. Информация появилась на сайте госзакупок.

В документации отмечается, что сначала нужно определиться с планированием территории, а только потом приступать к проектировке самой станции.

В областном правительстве "КП" уточнили, что ЛО предоставит земельный участок под строительство метро в Кудрово после разработки проекта планировки территории для резервирования земли, это случится уже весной.

Между тем, станцию начали возводить еще в конце прошлого столетия. Работы приостановили из-за отсутствия средств. Теперь станцию требуется перепроектировать. Ее завершение и открытие намечено на 2025 год.