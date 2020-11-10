Энергоблок №2 Ленинградской АЭС остановлен навсегда

На Ленинградской АЭС отключили второй энергоблок РБМК-1000. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

Реактор заглушен в соответствии с техническим регламентом, ему на замену в октябре запущен энергоблок ВВЭР-1200. Он выведен на этап опытно-промышленной эксплуатации.

Второй энергоблок отработал 45 лет и выработал более 270 млрд кВтч электроэнергии. Это больше, чем выработали совокупно все российские АЭС за весь прошлый год.



В настоящее время второй блок считается находящимся "в эксплуатации без генерации" вплоть до момента полного удаления ядерного топлива. Оно завершится примерно через четыре года.