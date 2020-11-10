В Смольном выбрали нового подрядчика для строительства метро

Подрядчиком, который займется разработкой предпроектной документации продолжения Фрунзенско-Приморской линии метрополитена стало акционерное общество «Метрогипротранс».

Как сообщается в выдержке из госконтракта Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и подрядчика, цена работ по контракту составит 31,2 млн руб. Финансировать работы будут из бюджета.

Компания должна выполнить работы по проектированию фиолетовой ветки от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» до 19 ноября 2021 года.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", власти города могут увеличить заложенную в бюджет-2021 сумму на строительство метро.