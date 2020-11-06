Треть коммерческих помещений на Невском проспекте освободились за осень

В Санкт-Петербурге стало больше свободных коммерческих помещений на Невском проспекте - освободились около 20-30%. Об этом "Невским новостям" рассказал вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер.

По его словам, многие заведения не могут работать в создавшихся условиях - не хватает средств на содержание помещений и персонала.

Гиновкер отметил, что некоторые арендодатели резко снижали арендные ставки, чтобы площади не пустовали. Однако на такие меры пока готовы идти не все. По мнению эксперта, тенденция к опустению помещений продолжится - пандемия продолжается, также падает рубль, вызывает опасения общая ситуация с экономикой в РФ.

Между тем, Гиновкер уверен, что долго пустовать помещениям не придется.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти города решили ввести новые ограничения для нераспространения коронавируса. В частности, продляется запрет на работу кафе и ресторанов по ночам, а также запрещается работа фуд-кортов - до конца ноября.