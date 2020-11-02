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Курс евро поднялся до 94 рублей впервые с 2014 года

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© Фото: pixabay.com

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Доллар вырос до 80 рублей.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост и достигал 94,02 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз курс евро превышал эту отметку в декабре 2014 года.

По данным на 10:55 мск 2 ноября, курс евро замедлил рост и торговался на уровне 93,945 рубля, а доллар дорожал до 80,7325 рубля.

Поводом для ослабления рубля стало введение новых ограничений из-за пандемии COVID-19 в Европе. На их фоне нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов. В понедельник, 2 ноября, стоимость сорта Brent опускалась до 36 долларов за баррель.

Также на рубль продолжает оказывать давление предстоящие в США президентские выборы.

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