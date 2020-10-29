Банк ВТБ решил принять участие в строительстве петербургского метрополитена

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил планы банка принять участие в финансировании строительства метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

По словам Костина, метро нуждается в расширении.

В настоящее время идет строительство двух новых линий.



Структура ВТБ учредила предприятие АО "Метрострой северной столицы" в начале октября.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня начинаются общественные обсуждения проекта планировки территории для размещения участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2». Они продлятся до 21 декабря.