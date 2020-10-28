Депутаты одобрили бюджет-2021 в первом чтении

В Петербурге прошло заседание Заксобрания, где приняли за основу законопроект о бюджете города в первом чтении. Его представил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов.

Доходы на 2021 год составят, согласно проекту, 623,5 млрд рублей, расходы - 710,7 млрд. Дефицит бюджета - 87,2 млрд.

При этом к 2023 году планируется уменьшить дефицит до 39,9 млрд рублей.

На соцподдержку граждан по госпрограмме в будущем году потратят почти 80 млрд.

Госдолг будет увеличен с 50% до 70% от доходной части городской казны.

Ранее депутаты объяснили, что в 2020 году бюджет города попал в стрессовую ситуацию из-за коронавируса. Как писал "Санкт-Петербург.ру", на антикоронавирусные меры было потрачено около 49 млрд рублей.