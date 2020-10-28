Расходы Петербурга превысят запланированные на 49 млрд рублей

Из-за коронавирусной пандемии сверхплановые расходы Санкт-Петербурга в текущем году будут более 49 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Город столкнулся с необычной и очень сложной ситуацией. В кризисы ранее уменьшались доходы, а в коронавирусный кризис выросли и расходы. Сверхплановые траты составили более 49 млрд рублей, из которых около 19 млрд предоставил федеральный центр.

Проект бюджета, который подготовили депутаты, предусматривает 18 млрд рублей на поддержку бизнеса.

Ожидается, что новый бюджет теперь подпишет губернатор Александр Беглов.