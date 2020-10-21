Беглов предложил увеличить максимальный объем госдолга до 70%

В петербургском ЗакСе рассмотрели изменения в закон о бюджетном процессе. Ко второму чтению подготовлены восемь поправок, пишет gazeta.spb.ru.
В частности, одну из поправок предложил губернатор Александр Беглов. Согласно документу, депутатам предлагается увеличить максимальный объем госдолга с 50% до 70% от доходной части бюджета.
Причиной для данной поправки названа пандемия коронавируса.
Помимо экономических вопросов, депутаты рассмотрят проблемы охраны объектов культурного наследия и охраны здоровья петербуржцев, изменения в экологический кодекс, использование причалов и другие вопросы.