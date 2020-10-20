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Смольный решил подкорректировать бюджет

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© Фото: pixabay.com

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Правительство Петербурга во вторник утвердило проект осенней корректировки бюджета на 2020 год.

Правительство Петербурга утвердило проект осенней корректировки бюджета на текущий год. Доходная часть вырастет на 36,1 млрд рублей, расходная - на 24,6 млрд рублей, а дефицит сократится на 11,5 млрд рублей, передает 78.ru.

Корректировка стала возможной из-за налоговых поступлений и дотаций из федерального бюджета.

Председатель Комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что дополнительно из российской казны поступили 1,2 млрд руб., пишет "ПД". Они пойдут на выплаты медикам, которые, как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня продлили до 31 октября включительно.

Это уже вторая в этом году корректировка бюджета северной столицы. Весной изменить его параметры заставила пандемия коронавируса и период самоизоляции. Осеннюю корректировку губернатор назвал "технической".

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