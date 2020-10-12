В Заксобрание внесли проект бюджета на 2021 год

Внесен на рассмотрение петербургских депутатов проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов.

Согласно проекту документа, власти Петербурга будут ориентироваться в бюджетной политике на социальную помощь жителям северной столицы, поддержку здравоохранения.

Депутаты считают, что необходимо бороться с экономическим спадом и поддерживать городскую экономику.

Доходы заложены в размере 623,5 млрд рублей, расходы – 710,7 млрд. Дефицит составит 87,2 млрд рублей. 195 млрд рублей заложено на соцподдержку.

Отметим, что бюджет города сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.