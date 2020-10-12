Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Названы имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили американские ученые, которые принесли своими работами пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам, передает "Интерфакс".

В своих работах Уилсон и Милгром разъяснили принцип работы аукционов и поведение участников.

В 2019 году приемию получили американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер, которые представили один из подходов по борьбе с бедностью по всему миру.