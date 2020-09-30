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Кредитные каникулы в РФ могут продлить

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© Фото: pixabay.com

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В Госдуме предложили обсудить продление кредитных каникул для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Российские власти обсудят возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом, как пишет "Ъ", сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Он отметил, что предложения звучат от бизнес-сообщества, однако пока позиция правительства и Центробанка неясна.

Последствия пандемии коронавируса необходимо решать поэтапно, считает Аксаков.

Отметим, что 30 сентября завершается прием заявок на предоставление кредитных каникул. Мера действовала для малого и среднего бизнеса с весны.

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