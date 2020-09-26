Тепломагистраль на Бассейной улице починят в октябре

Глава Петербурга Александр Беглов проверил ход работ по реконструкции тепломагистрали в Московском районе.
Обновлённая теплосеть, по планам, повысит надёжность системы теплоснабжения около четырех сотен зданий, включая 20 детский учреждений, 10 лечебных и свыше 150 жилых домов.
Новый трубопровод - более 2000 м труб - планируют подключить 20 октября, а в ноябре положить новый асфальт и газоны.
Также Беглов проверил работу первой котельной, которая поставляет тепло и горячую воду в 40 зданий, в их числе 22 жилых дома и три учебных заведения.