Компания OPPO представляет гибридный зум нового поколения

Компания OPPO представила технологию гибридного зума нового поколения, которая позволяет снимать объекты с далекого расстояния без потери деталей и получать чёткие высококачественные снимки.

Благодаря революционной многослойной перископической конструкции, крупному сенсору и усовершенствованным алгоритмам обработки изображений эта технология значительно превосходит по характеристикам существующие решения мобильной фотосъёмки и расширяет возможности камер смартфонов.

Структура модуля гибридного зума OPPO

Высокоточная структура гарантирует детализацию снимков при любых кратностях приближения

При создании новой технологии зума компания OPPO использовала оригинальную конструкцию из семи высокоточных линз, объединённых в три группы, и перископической призмы, изменяющей направление оптической оси объектива на 90°. Независимое перемещение двух групп линз обеспечивает плавное оптическое приближение в диапазоне фокусных расстояний от 85 до 135 мм. Диафрагма объектива изменяется в диапазоне от f/3.3 до f/4.4.

Совместное перемещение трёх групп линз позволяет объективу фокусироваться на объектах, находящихся на различных расстояниях. Входящая в состав системы крупноформатная матрица оснащена технологией Fusion, позволяющей объединять кадры, сделанные с разными фокусными расстояниями, технологией выравнивания поля зрения и алгоритмами сверхвысокого разрешения, позволяющими снимать с фокусным расстоянием от 85 до 280 мм.

Чтобы создать максимально гибкую оптическую систему для съёмки, команда инженеров OPPO начала с разработки аппаратной части и полностью переосмыслила структуру оптического модуля. Получившаяся система состоит из специально разработанной высокоточной 16-битной микросхемы, модулей автофокуса и оптической стабилизации. Управляющая микросхема служит для контроля перемещения двух групп линз при пошаговом масштабировании изображения и обеспечивает высокую точность и чёткость фотосъемки.

Изображения, сделанные с помощью новой технологии гибридного зума OPPO. Эквивалент широкоугольного объектива, 85 и 135 мм соответственно

Новое решение гибридного зума использует крупный широкоформатный сенсор с соотношением сторон 16:11 и максимальным разрешением около 32 Мп. Благодаря технологии группировки пикселей 4-в-1 система позволяет делать снимки с разрешением Full HD как на близком, так и на дальнем расстоянии.

На протяжении всего процесса разработки команда OPPO ориентировалась на коммерческие стандарты, уделяя большое внимание калибровке, настройке управляющей микросхемы, оптимизации материала линз и контролю габаритных размеров компонентов. В результате инженерам удалось преодолеть ключевую проблему аналогичных решений, состоящую в обеспечении стабильности изображения при оптическом увеличении.

Новые возможности зума – четкие реалистичные изображения

Новая технология зума была разработана на основе потребностей любителей мобильной фотографии, нуждающихся в радикальном улучшении качества съёмки при средних фокусных расстояниях объектива, эквивалентных 85 и 135 мм. Предложенное компанией решение позволяет пользователям получать чёткие и реалистичные снимки при любых условиях освещения.

Фокусные расстояния 85 и 135 мм часто применяются пользователями для съёмки разнообразных сцен и сюжетов повседневной жизни. Благодаря оптимизации новая технология отлично справляется с подавлением шума на изображении, прорисовывает края объектов, обеспечивает точную цветопередачу и более высокую яркость изображения даже при слабом освещении при фокусном расстоянии 85 мм. При съёмке с фокусным расстоянием 135 мм технология даёт чистую детализированную картинку, создавая ощущение пространства и глубины.

Сравнение снимков с фокусным расстоянием, эквивалентным 85 мм. Правый снимок сделан с помощью новой технологии гибридного зума OPPO

Усовершенствование технологии зума даст новый толчок развитию мобильной фотографии

За последнее время для миллионов людей по всему миру камера в смартфоне стала привычным инструментом для самовыражения и творчества. Новая технология гибридного зума – важный шаг для мобильной съемки. Предложенная OPPO технология позволит добиться более плавного масштабирования, повысит качество изображений, а также не увеличивает общих габаритов устройства.



Технология гибридного зума нового поколения, на которую уже поданы десятки патентных заявок по всему миру, создавалась OPPO на основе 5-кратного гибридного зума с использованием богатого опыта компании. OPPO и далее будет работать над расширением границ возможностей камер, предлагая пользователям передовые технологии. Создаваемые OPPO инновации определяют будущее мобильной фотографии, открывая новые горизонты для любителей фотосъёмки.



О компании OPPO

OPPO — это один из ведущих брендов смартфонов и умных устройств в мире, производящий технологически инновационные продукты. С момента выпуска своего первого мобильного телефона «Smiley Face» в 2008 году, компания уделяла большое внимание разработке и внедрению прорывных технологий в индустрии, таких как 10-кратный гибридный зум без потери качества, технология быстрой зарядки VOOC, экран с частотой обновления 120 Гц, операционная система Color OS.



На сегодняшний день OPPO представляет широкую линейку смартфонов, включая флагманскую серию Find X и серию Reno. Компания представлена в более, чем 40 странах и регионах и открыла 6 научно-исследовательских институтов и 4 научно-исследовательских центра по всему миру, а также Международный Центр Дизайна в Лондоне. Более 40 000 сотрудников OPPO посвящают себя созданию технологий, совершенствующих жизнь пользователей по всему миру.

OPPO также известна своими яркими коллаборациями с ФК «Барселона», Marvel, Lamborghini, PUBG, French Open, теннисным турниром Wimbledon и другими.

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