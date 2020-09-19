Россияне стали чаще покупать подержанные иномарки

Россияне начали чаще покупать подержанные машины. Сильнее всего растет спрос на иномарки - Ford Focus, KIA Rio и Hyundai Solaris – все они опередили по объему перепродаж и LADA Granta, и LADA-2114, которая до этого долгое время считалась единоличным лидером российской «вторички».

Объясняется рост спроса дефицитом новых автомобилей у дилеров и существенного их подорожания.

Между тем, разрыв между объемами продаж новых и подержанных автомобилей продолжает расти. Если в марте, до пандемии коронавируса, на одну новую машину приходилось почти три с пробегом, то с началом карантина этот показатель приблизился к рекордной отметке 1 к 5.

Что касается продаж автомобилей с пробегом в целом, то они растут уже второй месяц подряд.