В Госдуму внесе закон о ставке НДФЛ в 15%

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

На приобретение помещений для школ и детсадов потратят более 5,6 млрд рублей

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

От кутюр: с прилавков Петербурга изъяли около тысячи контрафактных товаров

Средства, полученные от налоговых поступлений, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, как предлагал президент. В случае принятия закона (с 1 января), в бюджет поступят около 60 млрд руб.

В Государственную думу внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15%. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы некоторых физлиц.

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