Бизнесу продлят договоры аренды на городские участки

Администрация Петербурга проинформировала арендаторов городских земельных участков о возможности подать заявку на продление договора аренды.

Будут продлены договоры, заключенные до 13 марта 2020 года. Срок договора продлевается независимо от оснований его заключения. Не играет роли и задолженность по арендной плате.

Ранее у бизнесменов возникли сложности из-за неопределённой формулировки в законе, позволявшей отказывать в заключении допсоглашения.

Теперь Смольный готов продлевать договоры со всеми арендаторами, срок соглашений с которыми не истёк на дату обращения.

Арендаторы могут обращаться повторно, если раньше они получили отказ.