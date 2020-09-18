Первый отечественный алюминиевый трамвай собрали в Петербурге

В Санкт-Петербурге собрали первый в России трамвай из алюминия. Как пишет «Петербургский дневник», транспортное средство назвали «Витязь – Ленинград».

По задумке разработчиков, легкий алюминиевый корпус снижает нагрузку на рельсы и сокращает вибрацию. Новые трамваи смогут сыграть положительную роль в транспортной системе северной столицы, помогая сохранять исторический центр.

Как напомнил губернатор Александр Беглов, Петербург – родина электротранспорта, в городе прошел испытания первый трамвай, придуманный инженером Федором Пироцким.

Что касается производства транспорта, то в Тверской области будут разрабатывать элементы трамвая, а на Невском заводе будут собирать и обкатывать готовые вагоны.