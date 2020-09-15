На приобретение помещений для школ и детсадов потратят более 5,6 млрд рублей

Расширен перечень объектов недвижимости, которые будут приобретены в текущем году. Здания, участки и помещения необходимы для размещения соцобъектов, сообщили в Смольном.

В новых зданиях будут размещены две школы, одиннадцать детских садов, три медучреждения и один объект культуры.

Общая стоимость выкупа недвижимости составляет 5,64 млрд руб.

Как пояснили власти, благодаря покупке будет ликвидирован дисбалан между жилой и социальной застройкой.