Доля иномарок в российском автопарке существенно превышает число отечественных авто

На 1 июля 2020 года в России зарегистрировано 28,6 млн легковых автомобилей иностранных марок - то есть около 64% от всего автопарка страны. На долю отечественных брендов приходится 36%, или 16 млн единиц, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Самыми популярными среди иномарок стали японские – 23% от общего количества легковых машин в РФ, 10,3 млн штук. Корейских автомобилей – 5,4 млн экземпляров (доля – 12,2%), немецких - 4,7 млн шт.; 10,4%.

За первое полугодие 2020 в России было продано 2 млн 35 тыс. подержанных легковых автомобилей иностранных марок, что на 6,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.