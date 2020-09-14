Смольный пустит на расширение фармпроизводства еще 200 млн рублей

Компании ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» и АО «Активный компонент» получат кредиты в рамках программы «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве лекарственных средств и средств защиты».

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» планирует выпускать лекарства, изготавливая их в еще не возведенном производственном комплексе.

Кроме того, компания построит склад хранения сырья и готовой продукции.

Суммарная площадь помещений - около 10 тыс. кв. м. На эти цели фирма получит заем в 200 млн руб. на семь лет.

АО «Активный компонент» будет лишь расширять производство, а не отстраивать с нуля, поэтому компания получит заем 27 млн руб.