Петербург сократит траты на строительство одной линии метро, чтобы продолжить возводить другую

В Смольном приняли решение о перераспределении средств на строительство новых станций метро в Петербурге, пишет "Петербургский дневник".

Так, на бюджет продления Лахтинско-Правобережной линии (ЛПЛ) прибавят до 2,1 млрд рублей - потратят их на станции «Театральная» и «Горный институт».

Как раз на эту сумму снизят финансирование строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» Красносельско-Калининской линии.

"Метрострой" ранее сообщал, что без допфинансирования строительство ЛПЛ может приостановиться.

Ранее власти объявили конкурс на планировку территории Кировско-Выборгской («красной») линии метро.