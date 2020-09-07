Петербург планирует купить снегоуборочной техники на 3,5 млрд рублей

На покупку снегоуборочной техники на зимний период в Петербурге выделят 3,5 млрд рублей. Дополнительное финансирование обсудили в ходе «нулевых» чтений в Заксобрании.

Комитет по благоустройству посчитал, что на необходимые машины нужны еще 3,5 млрд рублей. Дополнительные 1,7 млрд хотят потратить на содержание зеленых зон и еще 1,5 млрд - на программу комфортной городской среды.

Ранее не планировалось покупать снегоуборочные машины в 2021 году, однако комитет пересмотрел эти планы.

Во время пандемии улицы мыли с помощью дезинфицирующих средств.