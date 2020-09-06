У одной из самых богатых стран мира кончились деньги

Экономика Кувейта сильно пострадала из-за снижения стоимости "черного золота". Как сообщает портал News.ru, в случае, если тенденция ценообразования на нефть сохранится, то в ноябре министерство финансов страны не сможет расплачиваться с госслужащими.

Бюджет одной из самых богатых стан Ближнего Востока на 90% формировался за счет продажи топлива. Более 75% этих денег уходило на выплату пособий и зарплат, так как подавляющее большинство трудоспособных граждан Кувейта работает в госсекторе.

В 2020 году, по мнению аналитиков, дефицит бюджета страны может составить 40% ВВП (около 46 млрд долларов).

Отметим, что цена на нефть сейчас колеблется от 40 до 45 долларов за баррель, что недостаточно для спасения кувейтской экономики.