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В России сократились продажи новых авто

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© Фото: pixabay.com

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Всего за август покупатели приобрели 137 тыс. автомобилей, это 722 (-0,5%) автомобиля меньше, чем за тот же месяц 2019 года.

В августе, не самом активном для автомобильного рынка месяце, продажи новых машин в России сократились на 0,5%. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Всего с начала 2020 года в стране реализовали немного больше 1 млн легковушек, что на 16,9% меньше, чем в 2019 году.

В июле были признаки восстановления рынка, продажи росли, однако уже в августе наметился спад.

Эксперты отмечают, что прогнозы насчет рынка продаж легковых авто можно будет делать по итогам сентября. Пока курсы валют не позволяют делать долгосрочных предсказаний.

Самыми популярными стали автомобили "АвтоВАЗ", Kia и Hyundai.

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