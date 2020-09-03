В Петербурге построят фармзавод-трансформер

Solopharm будет строить второй завод в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония закладки фундамента состоится завтра, пишет "Ъ".

Расположится фабрика на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе.

Застройкой займутся немецкие проектировщики d/g consultants GmbH. Здание возведут с использованием гибких стен.

Производство запустят в 2022 году. На заводе будут выпускать около 2 млрд препаратов в год.