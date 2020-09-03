Минфин хочет упростить процедуру налоговых вычетов

Минфин РФ готовится упростить для граждан получение налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости и для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

Согласно законопроекту, гражданам не нужно будет подавать налоговую декларацию, достаточно будет заявления в ФНС, к примеру, в электронном виде, через личный кабинет с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денег. Рассмотрение заявления произойдет в течение 30 дней.

Россияне могут получить вычет до 2 млн руб. при строительстве жилья или выплате ипотеки. Владельцы инвестиционных счетов могут получить до 400 тысяч. Вычет до 120 тысяч в год дается по расходам на медицину и образование.