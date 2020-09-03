Созданный в Петербурге электромобиль ждет массовое производство

В Петербурге создают опытную модель электрокроссовера, которой предстоит пройти испытания.

Как пишет РБК, дизайн небольшого авто (промышленный образец) создан под конкретного заказчика. Для кузова будут использовать запчасти из алюминия, титана и карбона.

Одно из актуальных проблем при производстве электрокаров, является создание достаточного количества станций подзарядки в городе. Пока что их недостаточно. Этим нужно озаботиться до массового производства, считают разработчики.

Текущий опытный образец соберут за два года. Это очень небольшие сроки, отметили специалисты. Часть тестов проводится при помощи компьютерных технологий.