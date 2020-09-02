Обсуждения бюджета Петербурга: нужно еще 233 млрд рублей

Бюджету Санкт-Петербурга на 2021 год потребуются дополнительные 233 млрд рублей. И них 173 млрд рублей — текущие расходы, 60 млрд рублей — по адресной инвестпрограмме, сообщается на сайте Смольного.

Сегодня стартовали слушания бюджета на будущий год. Проект предусматривает 591 млрд рублей доходов и 679,7 млрд рублей расходов. При этом дефицит составит 88,7 млрд рублей.

В условиях пандемии коронавируса чиновникам предстоит не просто сверстать бюджет, а выстроить финансовую программу восстановления.

Весной текущего года властям пришлось пересматривать бюджет. Эпидемиологическая обстановка не позволяла выполнить все планы: поступления в бюджет уменьшились из-за карантина, а траты на медицину значительно возросли.