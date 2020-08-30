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Названы варианты пропажи денег со вкладов

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© Фото: pixabay.com

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Часто к хищению средств с депозитов часто оказываются причастны сотрудники банков.

Причиной пропажи денежных средств с банковского счета часто могут быть действия сотрудников банков. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

По его словам, если клиент слишком доверяет работникам финансового учреждения, он может стать жертвой недобросовестных сотрудников-мошенников.

Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно внимательно смотреть, какие документы вы подписываете из предложенных сотрудниками. Читать необходимо не только заголовки, но весь текст - чтобы он соответствовал выбранному вами вкладу.

Кроме того, бывают случаи подделки паспорта. В таком случае мошенники притворяются вкладчиком и снимают деньги, используя фальшивые документы. Чтобы избежать такого варианта хищения, необходимо хранить сбережения в разных финучреждениях.

Эксперт рассказал также о воровстве денег со "спящих" счетов - о которых владельцы забыли. Миронов указал, что такая ситуация - не редкость. Поэтому необходимо запрашивать выписки даже с тех счетов, с которых вы не собираетесь снимать средства, или выводить проценты по вкладу.

Еще один рисковый случай - это отзыв лицензии у банка. Если это произошло, вам поможет информация на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.  Как правило, вклады до 1,4 млн рублей удается вернуть. Поэтому, считает эксперт, есть смысл хранить деньги не слишком большими суммами в разных банках.

Также с вниманием нужно относиться к доверенностям, которые вы даете третьему лицу на управление вашим вкладом.

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