Смольный определил порядок выплат 10 млн руб. субсидий малому и среднему бизнесу

Для петербургских бизнесменов утвержден порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса (только социальных предприятий) в 2020 году. Документ подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Указанным категориям бизнеса можно использовать эти средства для возмещения части затрат по аренде и покупке оборудования. Предельный объем возмещения может составить не более 50%, а максимальный объем субсидий - 700 тысяч рублей.

Объем средств, выделенных в 2020 году на субсидии предпринимателям данной категории, составляет 10 млн рублей.

Отметим, что пока в Петербурге не сняты все ограничения на работу бизнеса. Так, владельцы фудкортов и детских игровых площадей в ТЦ обращались в Смольный с просьбой разрешить открытие с условием соблюдения санитарных мер.